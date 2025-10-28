На Дону поисковики обнаружили оборонительное сооружение времен ВОВ

В Ростовской области во время поисковых работ обнаружен объект времен Великой Отечественной войны — оборонительное сооружение. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Криминалисты ведомства вместе с участниками поискового корпуса «Витязь» под руководством Андрея Ярошева провели исследования на территории Мясниковского и Матвеево-Курганского районов. Работы велись в местах, где в 1941-1942 годах проходил Ростовский оборонительный рубеж. Именно здесь шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками, пытавшимися прорваться к Ростову. Важную роль в обороне играли фортификационные сооружения, следы которых до сих пор продолжают находить поисковики.

Перед началом полевых исследований участники экспедиции провели масштабную подготовку. Они изучили архивные документы Красной Армии, сопоставили аэрофотосъемку военных лет с современными картами, опросили местных жителей. Для точного определения местоположения артефактов использовалось современное оборудование — глубинные металлодетекторы и георадары.

В результате совместных усилий были обнаружены и зафиксированы места подрыва советской и немецкой боевой техники, а также найден хорошо сохранившийся блиндаж.

«Мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве между следственным управлением и поисковым корпусом. Его основные цели — сохранение исторической памяти, установление имен погибших защитников Отечества и увековечивание их подвига», — отмечает пресс-служба донского Следкома.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»