На Дону почти 3 тысячи мужчин получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Этот отпуск засчитывается отцам в стаж и дает пенсионный коэффициенты.

Сегодня в Ростовской области 2,9 тыс. отцов находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и получают пособия. В этом году размер пособия составляет от 10 103 до почти 69 000 рублей.

«Для оформления отпуска по уходу папе малыша следует подать соответствующее заявление своему работодателю. Дополнительные документы, в том числе копию свидетельства о рождении малыша и справку о доходах, предоставлять не надо. Все данные отделение СФР по Ростовской области получит в рамках межведомственного взаимодействия», — уточнили в ведомстве.

Обратиться за пособием по уходу за ребенком можно в период до шести месяцев после его рождения и не позднее полутора лет. В течение 10 календарных дней  первая ежемесячная выплата будет рассчитана и поступит получателю.

Период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет зачитывается его отцу в стаж и формирует его пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком. 5,4 коэффициента могут получить папы, которые оформили отпуск по уходу за третьим или четвертым ребенком.

Если отец не работает, он также может получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, при этом мужчина не должен получать пособие по безработице.

