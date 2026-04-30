На Дону утвердили план из 100 событий к Году единства народов

В программу вошли фестивали, форумы и акции для всех возрастов.

В Ростовской области утвердили план мероприятий, которые пройдут в регионе в Год единства народов России. В него вошли более 100 событий.

30 апреля состоялось первое заседание организационного комитета, созданного по поручению губернатора Юрия Слюсаря. Руководит оргкомитетом заместитель главы региона Дмитрий Шарков. Дата заседания была выбрана неслучайно — она приурочена ко Дню коренных малочисленных народов России, который имеет общефедеральное значение.

«Наша с вами общая задача в Год единства народов — не только сохранить, но и приумножить то, что делает нас едиными: общую историю, культуру, ценности, взаимное уважение, стремление к процветанию России, будущему наших детей», — отметил министр региональной политики Александр Никиточкин.

Подробнее о запланированных мероприятиях рассказали министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, председатель комитета по молодежной политике Олег Отроков и замминистра регионального Минобразования Екатерина Саковникова. В программу вошли фестивали народных культур, выставки, концерты, театральные проекты, разноплановые форумы, посвященные вопросам межнациональных отношений, информирует портал донского правительства.

Среди ключевых событий — межнациональный творческий фестиваль-конкурс «61 РЕГИОН», фестиваль народного творчества «Юг России. Сила традиций», праздник национальных культур «Народов Дона дружная семья» и другие.

В 2026 году продолжится Всероссийская акция «Мы – граждане России!»: в День России и День Конституции подросткам в торжественной обстановке вручат паспорта. В рамках проекта «Всей семьей в «ДонМолодой» пройдут творческие мастер-классы, встречи с героями СВО и концерты, приуроченные к знаменательным датам.

Фото: donland.ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX» https://max.ru/RostovRegion