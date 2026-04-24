На Дону назвали имена лучших педагогов по итогам конкурса профмастерства

В Ростове-на-Дону подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года Дона». Абсолютным победителем в основной номинации стала учитель русского языка и литературы из Константиновского района.

24 апреля на сцене драмтеатра имени М. Горького объявили имя победителя конкурса «Учитель года Дона». В самой престижной и многочисленной номинации «Учитель года» лучшей признали Юлию Волкову — педагога средней школы №2 Константиновского района. Осенью она представит Ростовскую область на федеральном этапе конкурса «Учитель года России», информирует портал донского правительства.

Заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев поздравил победительницу и отметил вклад педагогов в развитие региона.

«Сегодня система образования Ростовской области — это почти 3 тысячи образовательных организаций, в них трудятся больше 60 тысяч педагогов и воспитателей. И за этими цифрами — люди, которые ежедневно формируют будущее региона», — сказал Андрей Фатеев.

И добавил, что донские учителя — это хранители духовных ценностей, носители лучших традиций донского казачества и современной культуры.

Конкурсные испытания проходили в Азове на площадках школы №16 и детского сада №29. В течение трех дней 120 участников проводили занятия для детей, организовывали мастер-классы для коллег, решали тематические кейсы и участвовали в педагогическом интервью.

В Год дошкольного образования, объявленный в системе образования, особое внимание жюри уделило номинации «Воспитатель года». Победителем в ней стала Елена Попова — воспитатель детского сада №130 Ростова-на-Дону.

На церемонии закрытия также назвали победителей в других номинациях. Лучшим педагогом-психологом признали Алену Лабутину из Волгодонска, «Учителем здоровья» — Елену Гурову из Ростова-на-Дону, в номинации «Педагогический дебют» выиграл Тигран Броян из Ростова-на-Дону. «Логопедом года» стала Анастасия Лола из Зерноградского района, «Дефектологом года» — Елена Атрохова из Мартыновского района, «Советником директора по воспитанию» — Ксения Бирюлина из Ростова-на-Дону, «Учителем основ православной культуры» — Евгения Гапонова из Ростова-на-Дону.

Специальную номинацию «Признание учеников» получил Мурад Тойиров из Семикаракорского района.

Победитель конкурса получит 1 миллион рублей, а тройка финалистов и победители в других номинациях — от 150 до 200 тысяч рублей.

Напомним, в номинации «Педагогический дебют» в финал конкурса вышел молодой педагог из Таганрога Михаил Галушко.

Фото: donland.ru

