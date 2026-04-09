Главная » Новости Ростовской области

На Дону мясоперерабатывающее предприятие оштрафуют за несанкционированные свалки биоотходов

На чтение 1 мин Просмотров 54 Опубликовано

В Ростовской области мясоперерабатывающее предприятие оштрафовано за грубые нарушения ветеринарных правил, связанные с незаконным складированием отходов. Региональное управление Россельхознадзора сообщило, что биоотходы от переработки свиней были обнаружены на землях Советского района Ростова, а также в Калининском и Чалтырском сельских поселениях Мясниковского района.

Поводом для проверки в феврале 2026 года стала информация в СМИ о несанкционированных свалках. В ходе выездного обследования специалисты ведомства зафиксировали факт размещения отходов. Анализ номеров клейм в государственной системе «Меркурий» показал, что свиные головы с такими идентификаторами поступили на одно из местных мясоперерабатывающих предприятий. Согласованная с прокуратурой проверка этого предприятия выявила системные нарушения, в том числе в оформлении ветеринарных сопроводительных документов и несоблюдение технических регламентов о безопасности мяса и пищевой продукции.

По словам директора компании, отходы от переработки животных реализовывались контрагентам без необходимого ветеринарного сопровождения. В марте 2026 года в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по частям 1 статьи 10.8, а также частям 1 и 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений в установленные сроки, виновные привлечены к ответственности. На данный момент муниципальные власти ликвидировали несанкционированные свалки биоотходов.

Фото 61.fsvps.gov.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru