На Дону мясоперерабатывающее предприятие оштрафуют за несанкционированные свалки биоотходов

В Ростовской области мясоперерабатывающее предприятие оштрафовано за грубые нарушения ветеринарных правил, связанные с незаконным складированием отходов. Региональное управление Россельхознадзора сообщило, что биоотходы от переработки свиней были обнаружены на землях Советского района Ростова, а также в Калининском и Чалтырском сельских поселениях Мясниковского района.

Поводом для проверки в феврале 2026 года стала информация в СМИ о несанкционированных свалках. В ходе выездного обследования специалисты ведомства зафиксировали факт размещения отходов. Анализ номеров клейм в государственной системе «Меркурий» показал, что свиные головы с такими идентификаторами поступили на одно из местных мясоперерабатывающих предприятий. Согласованная с прокуратурой проверка этого предприятия выявила системные нарушения, в том числе в оформлении ветеринарных сопроводительных документов и несоблюдение технических регламентов о безопасности мяса и пищевой продукции.

По словам директора компании, отходы от переработки животных реализовывались контрагентам без необходимого ветеринарного сопровождения. В марте 2026 года в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по частям 1 статьи 10.8, а также частям 1 и 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений в установленные сроки, виновные привлечены к ответственности. На данный момент муниципальные власти ликвидировали несанкционированные свалки биоотходов.

