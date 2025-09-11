На Дону мошенники рассылали гражданам подложные постановления суда

В Ростовской области судебные приставы раскрыли и остановили мошенническую схему, направленную на вымогательство денег у граждан путем рассылки подложных постановлений суда.

Сотрудники ведомства проводят постоянный мониторинг базы данных исполнительных документов, выявляя возможные случаи подделки или махинаций. Выяснилось, что ряд бумаг оказался фиктивным, эту информацию передали в полицию. Возбуждены уголовные дела.

В ФССП по региону отмечают, официальная информация о долгах публикуется только на государственных ресурсах, таких как портал Госуслуг или официальный сайт ФССП России. Электронные письма с уведомлениями о задолженностях – фейк! Получив подобное письмо, лучше проигнорировать его и самостоятельно проверить состояние счетов на надежных источниках.

Злоумышленники часто используют ложные обращения от имени государства, угрожая штрафами за несуществующие нарушения. Ни одна госструктура не отправляет электронные письма с информацией о задолженности и уж тем более не запрашивает личные данные банковской карты.

Фото r54.fssp.gov.ru