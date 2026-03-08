Главная » Новости Ростовской области

На Дону мошенники используют тему 8 Марта для хищения данных и денег

Донская полиция предупреждает о росте активности аферистов, которые используют тему 8 марта для хищения персональных данных и денежных средств.

Злоумышленники маскируются под службы доставки, цветочные магазины и известные бренды, чтобы обмануть получателей.

Одна из распространенных схем связана с ложной доставкой цветов. Позвонивший якобы курьер может попросить назвать код для получения букета. Этот код на самом деле используется не для подтверждения доставки, а для входа в аккаунты на портале Госуслуг или в банковских приложениях.

Другой распространенный метод — создание фейковых сайтов доставки цветов и подарков. Преступники копируют популярные сервисы или запускают «выгодные акции» в социальных сетях и мессенджерах, предлагая товары по заниженным ценам. Цель та же – выманить персональные данные.

Также в праздничный период увеличивается поток поздравительных открыток с вложенными ссылками, которые рассылаются даже от незнакомцев.

«Переход по такой ссылке часто ведет на фишинговый сайт, запрашивающий номер телефона и код из SMS, или запускает скачивание вредоносного APK-файла», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Еще один классический способ мошенничества — мнимые конкурсы и розыгрыши, где «победителей» просят оплатить доставку приза или ввести реквизиты банковской карты.

Эксперты призывают проявлять бдительность и совершать покупки только через проверенных продавцов и официальные сайты. Пусть праздник 8 Марта пройдет для всех приятно и безопасно.

