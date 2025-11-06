Главная » Новости Ростовской области

На Дону матери погибшего участника СВО отказались выплачивать полагающуюся выплату

Опубликовано

После вмешательства прокуратуры социальные права женщины были восстановлены.

Новости Ростовской области

В прокуратуру Куйбышевского района Ростовской области обратилась женщина по поводу нарушения ее прав в части полагающихся выплат в связи с гибелью ее сына при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Надзорное ведомство провело проверку по данному факту, в ходе которой установило нарушение социальных прав заявительницы.

Как выяснилось, после гибели сына на СВО дончанка обратилась в отдел социальной защиты населения администрации района по вопросу получения положенной меры поддержки, однако ей было отказано, несмотря на представленные подтверждающие документы.

Благодаря вмешательству прокуратуры справедливость была восстановлена, женщине произведена единовременная выплата в размере 2 млн рублей.

Фото ВК прокуратура РО

