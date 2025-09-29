Главная » #Технологии

На Дону интерес к сервисам коротких сериалов вырос в 3 раза

Россияне активно осваивают новый формат развлекательного контента — короткие вертикальные сериалы. С начала 2025 года количество пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в 4 раза, а среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза.

В Ростовской области в тот же период динамика составила 3,1 и 3,5 раза соответственно. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных.

Тройку самых популярных сервисов коротких сериалов возглавляет ShortTV, число пользователей которого выросло в 10 раз с начала года. На второй строчке — DramaBox (+70% по аудитории), а замыкает топ-3 MoboReels с впечатляющим ростом аудитории в 13 раз. Международный лидер рынка микродрам ReelShort занимает четвертое место по популярности среди российских пользователей (+73%), пятую позицию удерживает FlexTV (+167%).

Любопытно, что пока только ReelShort позаботился о российских пользователях. В приложении есть интерфейс и субтитры на русском языке для отдельных сериалов. Также русский интерфейс есть у MoboReels, однако драмы придется смотреть на языке оригинала.

Вертикальные сериальные драмы — новый формат контента, пришедший из Китая и оптимизированный для мобильного потребления. Эпизоды длятся от одной до трех минут, снимаются в вертикальной ориентации для просмотра на смартфонах и объединяются в сериалы по 60-90 серий. Совокупный хронометраж сезона сопоставим с полнометражным фильмом, но подача разбита на сверхкороткие захватывающие фрагменты, идеально подходящие для просмотра в транспорте или во время перерывов.

Аналитики Yota также выяснили, что среди локаций рейтинг по количеству времени за просмотром коротких сериалов на пользователя возглавили Химки с показателем 68 минут в месяц. В топ-10 также вошли Сургут (57 минут), Волжский (55 минут), Мытищи (49 минут), Калуга (47 минут), Свободный (46 минут), Самара (45 минут), Пермь (44 минуты), Сыктывкар (43 минуты) и Подольск (41 минута).

В Ростовской области вертикальные сериалы чуть чаще выбирают мужчины: их доля составляет 52%. Среди возрастных групп наиболее активны пользователи 36-45 лет и 26-36 лет, на которые приходятся 31% и 22% соответственно. В топе у жителей региона — ресурсы ShortTV и ReelShort.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

