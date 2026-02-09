На Дону главврача одного из медучреждений будут судить за взятку

Фигурантка за 25 тыс. рублей выдала фиктивную справку.

В Миллерово завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя медицинского учреждения. Главврач обвиняется в получении взятки в размере 25 тысяч рублей, сообщает региональный следом.

Взятка была дана за «ускорение процедуры снятия отметки о наличии заболевания без прохождения стационарного обследования», говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).

Преступление было совершено в ноябре 2025 года. Во время следствия обвиняемая находилась под домашним арестом. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

Фото: следком РО (из архива)