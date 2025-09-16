Главная » Новости Ростовской области

На Дону главврач больницы и пять сотрудниц обвиняются во взяточничестве

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о коррупции в медицинском учреждении.

Региональный Следком начал расследование в отношении главного врача и пятерых сотрудниц больницы в городе Шахты. Медработников подозревают в получении взяток на сумму 400 тысяч рублей от представителей угольной отрасли.

«Обвинение предъявлено по статье 290 УК РФ — получение взятки», — сообщает ведомство.

По данным следствия, в течение нескольких месяцев — с июня по сентябрь 2024 года — преступная группа, возглавляемая главным врачом, систематически получала незаконные денежные вознаграждения. Взятки выдавались за оформление фиктивных медицинских заключений, подтверждающих наличие профессиональных заболеваний. Это давало возможность шахтерам получать компенсационные выплаты.

«В ходе обысков по местам работы и жительства фигурантов оперативники обнаружили и изъяли служебную документацию, устройства мобильной связи, съемные и персональные электронные носители информации, содержащие сведения о преступлении и лицах, причастных к их совершению», — уточняет пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В рамках уголовного дела проведены следственные мероприятия, в рамках которых выявлены все участники преступной схемы. Двое из них заключены под стражу, четверо находятся под домашним арестом.

Расследование продолжается, проводятся дополнительные следственные действия для установления всех обстоятельств дела и выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности.

