На Дону до 912 тысяч рублей увеличен размер земельного сертификата для многодетных

В Ростовской области значительно увеличен размер земельного сертификата для многодетных семей. С 1 января 2026 года его сумма составит 912,2 тысячи рублей, что на 50% больше текущего показателя.

Соответствующие изменения в действующий закон депутаты донского парламента внесли 28 ноября. Напомним, средства земельного сертификата можно направить на приобретение или строительство жилья, а также на погашение жилищного кредита.

В 2026 году размер выплаты увеличивается сразу на 311,8 тысячи рублей. Новая сумма сертификата сопоставима с размером федерального материнского капитала, который выдается при рождении третьего ребенка.

«Рост цен на рынке недвижимости значительно опережает темпы инфляции. Поэтому глава региона Юрий Слюсарь принял решение ощутимо увеличить размер земельного сертификата. Это решение мы всецело поддержали», — пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Ранее сертификат индексировался ежегодно, и за пять лет его сумма выросла с 467 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Однако текущее повышение не является очередной индексацией, а представляет собой существенное увеличение базового размера выплаты.

На Дону программа земельных сертификатов реализуется с 2020 года, за это время более 4000 семей получили земельные сертификаты. Общий объем финансирования превысил 2 млрд рублей, из которых в 2025 году предусмотрено почти 290 млн рублей. Финансирование идет из бюджета Ростовской области.

С 2024 года право на альтернативную меру государственной поддержки распространяется на многодетные семьи, стоящие в очереди на бесплатное предоставление земельных участков во всех муниципалитетах Дона.

С 1 августа 2025 года размер земельного сертификата составляет 600,4 тысячи рублей.

Всю информацию о предоставлении земельных сертификатов многодетным семьям можно получить в региональном «Агентстве жилищных программ», как на очной консультации, так и в онлайн-режиме.

Фото: donland.ru из архива