На Дону ЧС из-за гибели урожая повысят до федерального уровня

Такое решение приняла Правительственная комиссия, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

27 сентября Юрий Слюсарь встретился с руководителями сельхозпредприятий Цимлянского района в рамках своей рабочей поездки по Цимлянску.

Аграрии поделились с губернатором трудностями, с которыми они столкнулись во время уборочной кампании. Из-за возвратных заморозков и засухи в районе погибло около 10 тысяч гектаров посевов, что составляет примерно седьмую часть всех посадок. Хозяйства испытывают значительные финансовые потери и просят о помощи.

Юрий Слюсарь рассказал о мерах, которые региональное правительство предпринимает совместно с федеральным центром для поддержки аграрного сектора области.

«Я обсудил эту сложную ситуацию на встрече с Президентом, вице-премьером и главой Минсельхоза России. Мы обратились в федеральное правительство, получили поддержку. Было оперативно принято решение о предоставлении дополнительных лимитов по льготному кредитованию для осенней посевной», — подчеркнул губернатор.

Наиболее критическим вопросом является пролонгация существующих кредитов для хозяйств, которые не смогут их погасить в текущем году. Речь идет примерно о 300 займах. С федеральным правительством ведется работа о субсидировании и переносе этих долгов на 2026 год.

Юрий Слюсарь также сообщил о новом решении, которое направлено на поддержку аграриев региона.

«На заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с массовой гибелью урожая, была поддержана просьба Ростовской области о признании ЧС федерального уровня. Сейчас идет оформление этого решения», — сообщил губернатор.

Напомним, из-за аномальных погодных условий в Ростовской области пострадало или погибло порядка миллиона гектаров посевов. В 43 районах был введен региональный режим ЧС из-за заморозков, а в 27 районах — из-за засухи. Более 550 сельскохозяйственных предприятий пострадали от ЧС.

По данным Минсельхоза России, общий ущерб уже составил почти 4 миллиарда рублей. Оценка ущерба в пяти районах, где режим ЧС был введен в сентябре, продолжается, окончательная сумма может увеличиться.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря