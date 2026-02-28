На Дону бухгалтер похитила 15 млн рублей на погашение своих кредитов, оформив на работу фиктивных сотрудников

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера муниципального автономного учреждения, которая за четыре года похитила 15 млн рублей бюджетных средств, оформив на работу в школы города Миллерово фиктивных сотрудников.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Следствие установило, что 51-летняя бухгалтер первой категории муниципального автономного учреждения, занимающегося финансовым сопровождением образовательных организаций Миллеровского района, в 2020 году внесла в бухгалтерские ведомости вымышленные фамилии якобы работников местных школ. Для перевода денег она использовала реквизиты счетов четырех своих знакомых и родственников. Имея доступ к электронным подписям руководителей образовательных учреждений, женщина на протяжении четырех лет регулярно начисляла на эти счета зарплаты и премии, после чего забирала деньги и тратила их на погашение собственных кредитов.

Деятельность фигурантки была пресечена сотрудниками полиции, она задержана и помещена под домашний арест. В ходе обыска изъята документация, а на имущество наложен арест.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области прошел обыск в доме директора спортшколы, обвиняемой в мошенничестве.

Фото МВД России (из архива)