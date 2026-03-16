На Дону будут судить гендиректора кондитерской фабрики за уклонение от уплаты налогов

Фигурант вносил в декларации ложные сведения о несуществующих поставках.

В Ростовской области перед судом предстанет генеральный директор кондитерской фирмы, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Как сообщили в региональном следкоме, руководителя предприятия, занимавшегося производством кондитерских изделий, обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, с 2020 по 2021 год фигурант умышленно не доплатил налог на добавленную стоимость в бюджет. Для этого он «вносил ложные сведения в налоговые декларации, указывая там фиктивные поставки от организации, которая на самом деле никакой деятельности не вела». Все расчеты с этой фирмой оформлялись подложными платежными поручениями.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: ТГ-канал следкома РО