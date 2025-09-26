Главная » Новости Ростовской области

На Дону более 1800 сельскохозяйственных животных перевозили без документов

С начала нынешнего года в Ростовской области во время рейдов пресекли незаконную перевозку 54 голов крупного рогатого скота, 32 свиней и 1,8 тысячи птиц. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Чаще всего животных перемещали без ветдокументов или без прохождения обязательного карантина перед их отправкой. К примеру, 12 сентября в Верхнедонском районе задержали автомобиль, на котором перевозили 11 коров в Дагестан без ветеринарных сопроводительных документов.

«По всем фактам нарушений владельцам выданы требования о постановке животных на карантин и о проведении обязательных противоэпизоотических (профилактических) мероприятий. Соответствующая информация направлена в управление ветеринарии области для проведения карантинирования животных», — пишет источник.

Еженедельные совместные рейды сотрудников Россельхознадзора и Госавтоинспекции на территории донского региона будут продолжены.

Фото 61.fsvps.gov.ru (из архива)

