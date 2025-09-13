На Дону более 1,1 млн человек проголосовали на выборах губернатора

13 сентября к трем часам дня в выборах губернатора Ростовской области приняли участие с учетом дистанционного электронного голосования 1 104 038 жителей Дона.

Таким образом, к этому моменту явка составила 35,59%, сообщает региональный Избирком.

Напомним, что сегодня в Ростовской области на более чем 2500 избирательных участках проходит второй день голосования на выборах губернатора донского региона, дополнительных выборах депутата Заксобрания и депутатов в девяти муниципалитетах. Жители голосуют, как на участках, так и дистанционно — через портал Госуслуг. Реализовать свои избирательные права жители Ростовской области смогут еще и завтра, 14 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Фото telegram-канал Избиркома РО