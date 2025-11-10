На Дону 8 кабанов стали добычей браконьера, вышедшего на охоту без разрешения

В Ростовской области задержан браконьер, который, не имея разрешения на добычу животных, охотился на диких кабанов в Семикаракорском районе. Об этом сообщает региональное Минприроды.

Нарушитель, используя охотничье ружье и тепловизор, застрелил шесть самок и двух самцов дикого кабана. Размер составил 1 080 000 рублей.

«Собранные материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 258 УК РФ — «Незаконная охота», — сообщили в ведомстве.

Сейчас в донском регионе разрешена охота на кабана, но для этого в закреплённых охотничьих угодьях обязательно нужно иметь при себе разрешение на добычу копытных животных и путёвку. В противном случае нарушителям грозит административная или уголовная ответственность. Также они обязаны будут возместить причинённый ущерб.

Ранее мы рассказали, что на реке Дон задержали браконьера, поймавшего сетями стерлядь и карасей.

Фото ВК Минприроды РО