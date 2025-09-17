На Дону 49-летний мужчина сгорел в частном доме во время пожара

В Ростовской области во время ночного пожара в частном доме погиб 49-летний мужчина, второй с ожогами госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла в Цимлянске, где загорелся дом на улице Советской. На месте происшествия с огнем, который распространился на площади 100 квадратных метров, боролись 20 сотрудников МЧС с привлечением пяти спецмашин.

Во время тушения пожара было обнаружено тело 49-летнего мужчины, которого спасти не удалось. Ожоги получил 34- летний хозяин дома, он доставлен в больницу. Предположительно, причиной происшествия могла стать неосторожность при курении.

Ранее мы рассказали, что донские пиротехники взорвали немецкую авиабомбу.

Фото ГУ МЧС по РО