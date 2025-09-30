На Дону 230 долгожителей старше 100 лет получают увеличенную пенсию

В преддверии Дня пожилых людей Отделение Социального фонда России по Ростовской области рассказывает о социальных гарантиях, предоставляемых пожилым людям.

На Дону более 128 тысяч человек старше 80 лет получают увеличенную страховую пенсию по старости. 230 жителей региона достигли возраста 100 лет.

После достижения 80-летнего возраста Отделение Социального фонда автоматически увеличивает фиксированную часть пенсии вдвое. В 2025 году это увеличение составит 8 907,7 рубля, общая сумма фиксированной пенсии достигнет 17 815,4 рубля. Обновлённая выплата поступает на счёт пенсионера в следующем месяце после дня рождения.

«Важно отметить, что надбавка распространяется только на тех, кто получает страховую пенсию по старости. Она не касается пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца. Инвалиды I группы, достигшие 80 лет, не имеют права на удвоение фиксированной выплаты, так как уже получают аналогичную надбавку», — пояснили в ведомстве.

С начала 2025 года Отделение Социального фонда также автоматически назначает ежемесячную надбавку гражданам старше 80 лет. Эта надбавка заменяет компенсационную выплату по уходу за инвалидами I группы и пожилыми людьми. Она входит в состав фиксированной выплаты и ежегодно индексируется. В 2025 году её размер составит 1 314 рублей.

Для поддержки активного долголетия на базе 15 клиентских служб Отделения Социального фонда по Ростовской области функционируют центры общения для старшего поколения. Эти площадки предоставляют пенсионерам возможность повысить свою финансовую, компьютерную и пенсионную грамотность. В центрах проводятся разнообразные мастер-классы и спортивные занятия. С начала года было организовано более тысячи различных мероприятий.