Мужчины оказались более решительны в вопросе смены оператора

Россияне в возрасте 35-44 лет стали наиболее активной категорией граждан, которые переносят свой тариф при переходе от другого оператора. При этом около 40% таких клиентов не просто продолжают пользоваться привычными условиями, но и становятся организаторами семейных групп и делятся пакетами услуг с близкими, свидетельствует аналитика МегаФона.

Возможность перейти к оператору не только с сохранением номера, но и с привычными условиями общения, впервые на телеком-рынке внедрил МегаФон два месяца назад. За это время ей воспользовались во всех регионах страны, однако наибольший интерес к «мобильному клонированию» проявили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Чечни, Башкирии и Татарстана. В топ-10 регионов также вошли Краснодарский край, Дагестан, Самарская, Свердловская и Оренбургская области.

Согласно обезличенным данным, которые изучили аналитики МегаФона, самыми решительными в вопросе смены оператора оказались мужчины — они в 1,5 раза чаще женщин оформляли подобные заявки. Наиболее активно этой опцией пользуются абоненты в возрасте 35–44 лет — на их долю приходится 30% всех переходов с сохранением тарифа. Далее следуют жители 45–55 лет (20%) и 25–34 лет (19%), что говорит о широком спросе среди разных возрастных групп — от молодой аудитории до зрелых потребителей, которые ценят предсказуемость расходов и качество связи.

Интересно, что 37% клиентов, перешедших с сохранением тарифа, сразу стали организаторами семейных групп. Таким образом, тренд на семейное потребление услуг стал ещё одним стимулом для решения сменить оператора.

