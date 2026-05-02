Мужчина погиб, пытаясь спасти тонувшего в реке Дон друга

1 мая в Ростовской области из реки Дон извлекли тело мужчины, утонувшего еще в середине апреля. Инцидент произошел в Аксайском районе, личность погибшего пока устанавливается, сообщили в региональном главке МЧС.

Как выяснилось, 18 апреля компания друзей отдыхала на берегу в районе станицы Старочеркасской, между урочищем «Каплица» и островом Шишловский. Они запустили прикормочный кораблик, который заглох на середине реки. Один из мужчин решил доплыть до него, но силы покинули его, и он начал тонуть.

На помощь бросился его друг, который в нескольких метрах от товарища тоже ушел под воду и утонул. Его друг впоследствии смог самостоятельно выбраться на берег. А тело погибшего только 1 мая заметили очевидцы, после чего вызвали спасателей, которые извлекли его из воды.

Фото ГУ МЧС по РО (из архива)