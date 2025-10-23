Главная » Новости Ростовской области

Молодые музыканты Дона могут стать участниками конкурса «Мир Джаза»

В Ростовской области молодые музыканты могут подать заявки и стать участниками XX Международного конкурса и фестиваля «Мир джаза», который пройдет в донской столице с 14 по 24 ноября.

Организаторами мероприятия выступают Ростовский колледж искусств и Фонд Игоря Бутмана при поддержке Минкультуры России и Минкультуры Ростовской области.

Для участников конкурса предусмотрены номинации: саксофон, флейта, кларнет, труба, тромбон, фортепиано, клавишные, гитара, бас-гитара, контрабас и ударные инструменты. Подать заявки можно до 1 ноября,  прослушивания пройдут в Ростове с 20 по 22 ноября.

В состав конкурсного жюри во главе с народным артистом России Игорем Бутманом вошли художественный руководитель конкурса Адам Терацуян, пианист и композитор Даниил Крамер, саксофонист, композитор и аранжировщик Олег Остапчук и другие.

В рамках мероприятия пройдут интересные мастер-классы, творческие встречи и джем-сейшны. Заключительный гала-концерт с участием звезд джаза и победителей конкурса состоится 23 ноября в Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького.

«Фестиваль «Мир джаза» – одна из замечательных традиций культурной жизни донского региона. Меломаны ждут этого события. Уверен, что в этом году на музыкальном небосклоне обязательно зажгутся новые звезды, – отметил замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев. 

