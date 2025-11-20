Главная » #В стране

Молодежь Дона приглашают к участию во всероссийском экологическом конкурсе «Зелёный зачёт»

Первый этап онлайн-тестирования уже стартовал и продлится до 15 декабря. Участвовать в нем могут ученики 8-11 классов и студенты 1-2 курсов. Специально для конкурса преподаватели МГРИ и РХТУ разработали уникальные вопросы по биологии, химии, географии.

#В стране

«Экологии нужны умные и грамотные специалисты! Всероссийское тестирование «Зеленый Зачет» — это возможность проверить свои знания и выбрать профессию эколога, подчеркнул председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Чтобы стать участником тестирования, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут в очный этап, который проведут в феврале 2026 года. Тогда же определят победителей «Зелёного зачёта». Они получат дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы страны, а их достижения внесут в государственный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Это дает доступ к программам университета «Сириус», стажировкам и научно-образовательным проектам.

Фото: зеленыйзачет.рф

