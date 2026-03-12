Минздрав Ростовской области возместил семье расходы на датчики глюкозы по решению суда

В прокуратуру поступило обращение по поводу необеспечения 14-летней девочки, страдающей хроническим заболеванием, средствами диагностики.

Волгодонская прокуратура через суд добилась возмещения расходов на покупку медицинских изделий для подростка. Речь идет о компенсации средств, потраченных семьей на необходимые для контроля здоровья датчики.

Проверка, инициированная по обращению, показала, что 14-летняя девочка, страдающая хроническим заболеванием, не была своевременно обеспечена средствами диагностики, которые полагаются ей бесплатно. В результате семье пришлось самостоятельно приобретать датчики для мониторинга уровня глюкозы. Прокуратура города обратилась в суд с иском к региональному министерству здравоохранения о взыскании понесенных расходов, уточнили в надзорном ведомстве.

Требования прокуратуры были полностью удовлетворены судебным решением. Компенсация затраченных средств была выплачена семье девочки.

Фото: freepik (для иллюстрации)