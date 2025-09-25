Минувшей ночью над Ростовской областью отражена вражеская атака

Разрушений и пострадавших нет.
Губернатор донского региона Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО прошедшей ночью — уничтожены и перехвачены БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельских районах.
«Предварительно, последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
По сообщению Минобороны России, с 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
