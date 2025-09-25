Главная » Новости Ростовской области

Минувшей ночью над Ростовской областью отражена вражеская атака

Разрушений и пострадавших нет.

Губернатор донского региона Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО прошедшей ночью — уничтожены и перехвачены БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельских районах.

«Предварительно, последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

По сообщению Минобороны России, с 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Фото из архива

