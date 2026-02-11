Главная » Новости Ростовской области

Минтранс Ростовской области провёл серию рейдов по проверке такси

Четыре рейда выявили 28 нарушений у таксистов в Ростовской области.

В Ростовской области активизировали работу по контролю за безопасностью пассажирских перевозок, в первую очередь легкового такси. С начала 2026 года сотрудники регионального министерства транспорта, Госавтоинспекции и МТУ Ространснадзора по ЮФО провели четыре масштабных рейда, информирует портал донского правительства.

«Целью рейдов стала проверка соблюдения норм эксплуатации такси, включая наличие обязательной символики и опознавательных знаков», — сообщил заместитель министра транспорта региона Христофор Ермашов.

По результатам проверок ведомством составлено 28 административных материалов в отношении должностных и юридических лиц. Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие обязательных предрейсовых медицинских осмотров (10 случаев) и нарушение требований предрейсового технического контроля (также 10 случаев). В восьми случаях у транспортных средств отсутствовала необходимая цветографическая схема или опознавательный фонарь.

Кроме того, зафиксировано четыре факта осуществления перевозок без действующего договора страхования ответственности перевозчика. По всем выявленным случаям рассматривается возможность приостановления выданных разрешений на пассажирские перевозки.

«Подобная систематическая работа является неотъемлемой частью обеспечения общественного спокойствия и надежности транспортной системы региона, — отметил Христофор Ермашов. — Мы уделяем пристальное внимание пресечению любых нарушений, ставящих под угрозу жизнь и здоровье граждан».

Фото: donland.ru

