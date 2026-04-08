Минобразования Ростовской области объяснило задержку выплат учителям

В Ростовской области возникли вопросы по задержкам заработной платы педагогам в ряде муниципалитетов.

Как пояснили в Министерстве образования региона, денежные средства на оплату труда были доведены до местных бюджетов вовремя и в полном объеме.

«Задержки в отдельных муниципалитетах связаны с техническим переходом Управления Федерального казначейства по Ростовской области на новую информационную систему «Автоматизированная система Федерального казначейства», который проходил 4-5 апреля. В процессе перехода проводилась миграция данных, включая закрытие старых лицевых счетов образовательных учреждений и открытие нового единого счета», — говорится в официальном комментарии Минобразования Ростовской области.

Власти на региональном и муниципальном уровнях оперативно работают с поступающими обращениями, с педагогическими коллективами ведется разъяснительная работа. Ситуация остается на постоянном контроле.

