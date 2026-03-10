Метапневмовирусы и риновирусы преобладают в структуре ОРВИ в Ростовской области

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом остается ниже эпидемических порогов. По данным регионального управления Роспотребнадзора, такая ситуация зафиксирована по итогам мониторинга на 10-й неделе 2026 года.

В общей структуре расшифрованных вирусов на грипп приходится всего 3,8%, при этом доминирует вирус гриппа А (H3N2). Остальные 96,2% случаев связаны с респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых преобладают метапневмовирусы (29,2%) и риновирусы (27,6%). Также в циркуляции присутствуют аденовирус, парагрипп, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

Ведомство напоминает жителям области о ключевых мерах профилактики. Специалисты рекомендуют тщательно мыть руки после посещения общественных мест и поездок в транспорте, а при отсутствии такой возможности использовать антибактериальные салфетки или гель.

Следует по возможности избегать мест массового скопления людей и регулярно проветривать жилые и рабочие помещения. При появлении первых признаков недомогания в общественных местах необходимо использовать маску, чтобы снизить риск распространения инфекции.

Родители должны быть предельно внимательны к здоровью детей.

«Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия», – подчеркивается в сообщении.

При заболевании гриппом и ОРВИ важно соблюдать постельный режим, поскольку инфекция создает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую и иммунную системы организма.

Изображение от freepik