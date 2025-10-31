МегаФон улучшил качество связи на левом берегу Дона

Жители Багаевского района Ростовской области получили доступ к более быстрому мобильному интернету и улучшенной голосовой связи.

Специалисты МегаФона добавили новое оборудование в контур 4G и обновили действующие станции связи.

Инженеры модернизировали инфраструктуру в станице Багаевской, добавив дополнительные слои 4G и переведя частоты устаревших сетей в актуальный LTE‑стандарт. Решения позволили расширить зону покрытия и разогнать скорость загрузки, в жилых массивах и промышленных локациях.

Дополнительное телеком-оборудование появилось в хуторе Арпачин и поселке Отрадном. Оно поддерживает такое сочетание частотных слоёв, которое позволяет одновременно пользоваться интернетом большому количеству абонентов на значительной территории, при этом обеспечивает высокие скорости.

«Мы продолжаем развивать сеть в регионе. После проведенных работ максимальная скорость мобильного интернета в Багаевском районе достигает 80 Мбит/с. Это дает возможность еще комфортнее пользоваться ресурсоёмкими сервисами: проводить видеоконференции, осваивать онлайн‑курсы, смотреть потоковое видео и обмениваться медиаконтентом в социальных сетях», — рассказал Алексей Иванов, директор МегаФона в Ростовской области.

Только сначала года абоненты оператора, пребывающие в Багаевском районе, прокачали порядка 650 Тбайт дата‑трафика. Для сравнения — такой объём дает возможность посмотреть более 420 тысяч фильмов в разрешении для смартфона.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

