Главная » #Технологии

МегаФон улучшил качество связи на левом берегу Дона

На чтение 2 мин Просмотров 19 Опубликовано

Жители Багаевского района Ростовской области получили доступ к более быстрому мобильному интернету и улучшенной голосовой связи.

#Технологии

Специалисты МегаФона добавили новое оборудование в контур 4G и обновили действующие станции связи.

Инженеры модернизировали инфраструктуру в станице Багаевской, добавив дополнительные слои 4G и переведя частоты устаревших сетей в актуальный LTE‑стандарт. Решения позволили расширить зону покрытия и разогнать скорость загрузки, в жилых массивах и промышленных локациях.

Дополнительное телеком-оборудование появилось в хуторе Арпачин и поселке Отрадном. Оно поддерживает такое сочетание частотных слоёв, которое позволяет одновременно пользоваться интернетом большому количеству абонентов на значительной территории, при этом обеспечивает высокие скорости.

«Мы продолжаем развивать сеть в регионе. После проведенных работ максимальная скорость мобильного интернета в Багаевском районе достигает 80 Мбит/с. Это дает возможность еще комфортнее пользоваться ресурсоёмкими сервисами: проводить видеоконференции, осваивать онлайн‑курсы, смотреть потоковое видео и обмениваться медиаконтентом в социальных сетях», — рассказал Алексей Иванов, директор МегаФона в Ростовской области.

Только сначала года абоненты оператора, пребывающие в Багаевском районе, прокачали порядка 650 Тбайт дата‑трафика. Для сравнения — такой объём дает возможность посмотреть более 420 тысяч фильмов в разрешении для смартфона.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

  • Реклама
  • ERID: 2VfnxwQyHof
  • Публичное акционерное общество «МегаФон»
  • ИНН 7812014560
  • 61.10
  • ДОГОВОР № 2690370 от 19.12.2023
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru