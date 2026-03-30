Медики Ростовской области выходили новорожденную с экстремально низкой массой тела

В Ростовской области домой выписана девочка, родившаяся с экстремально низкой массой тела в 700 граммов. Ее выхаживание в перинатальном центре длилось более трех месяцев.

Мать ребенка была доставлена санитарной авиацией из Боковского района с угрозой сверхранних преждевременных родов. Врачам не удалось остановить родовую деятельность, и малышка Ксения Коргина появилась на свет 19 декабря 2025 года в крайне тяжелом состоянии. Ей сразу была оказана необходимая реанимационная помощь.

Благодаря слаженной работе медиков и системным мерам регионального минздрава, к 25 марта вес ребенка удалось увеличить до 3,5 килограммов, что позволило выписать его домой. Этот случай демонстрирует возможности современной перинатальной медицины по выхаживанию детей, родившихся значительно раньше срока.

Фото: ТГ-канал министерства здравоохранения РО