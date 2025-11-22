Медианная зарплата водителей в Ростовской области достигла 168,9 тыс. рублей

В Ростовской области предложения по зарплатам водителей выросли на 55,6 тыс. рублей за год, достигнув медианного значения в 168,9 тыс. рублей.

Такие данные приводят эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировавшие спрос на эту профессию в южных регионах России за десять месяцев 2025 года.

Водители остаются в числе пяти самых востребованных специалистов страны. В Южном федеральном округе для них было опубликовано свыше 30,4 тыс. вакансий.

Лидером по количеству предложений стал Краснодарский край с 13,4 тыс. вакансий (44% от общего спроса по ЮФО). За ним следуют Ростовская область с 8,9 тыс. вакансий (29%), Волгоградская область с 5 тыс. (17%), Астраханская область с 1,9 тыс. (6%), Республика Адыгея с 0,8 тыс. (3%) и Республика Калмыкия с 0,3 тыс. предложений (1%).

Наибольшая потребность в водителях наблюдается в транспортных компаниях, строительной и добывающей отраслях, розничной торговле и сфере продуктов питания.

Современные требования к водителям значительно расширились. Помимо навыков вождения, работодатели ожидают умения работать с системами навигации, телематики, программами учета грузоперевозок и складским документооборотом. В некоторых вакансиях, например для водителей-инкассаторов, уже встречаются упоминания об использовании искусственного интеллекта.

«Современный водитель становится специалистом широкого профиля, способным быстро адаптироваться к новым условиям труда, оперативно решать возникающие задачи с использованием современных технологий», — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Медианные предлагаемые зарплаты в южных регионах по итогам десяти месяцев демонстрируют положительную динамику: в Республике Калмыкия они составили 205,3 тыс. рублей (+11,8 тыс. рублей к аналогичному периоду 2024 года), в Республике Адыгея — 205 тыс. рублей (+13,8 тыс. рублей), в Астраханской области — 203 тыс. рублей (+20,1 тыс. рублей), в Волгоградской области — 184,9 тыс. рублей (+24,8 тыс. рублей), в Ростовской области — 168,9 тыс. рублей (+55,6 тыс. рублей), в Краснодарском крае — 157,8 тыс. рублей (+40,3 тыс. рублей).

Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik