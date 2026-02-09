Материнский капитал проиндексирован на 5,6%, выплаты увеличены для 200 тысяч семей Дона

С 1 февраля материнский капитал для жителей Ростовской области увеличен на 5,6% в соответствии с коэффициентом, утвержденным Правительством РФ на основе индекса потребительских цен. Эта мера затронула более 200 тысяч семей региона, которым теперь доступны обновленные суммы выплат.

Размер выплаты на первого ребенка, рожденного с 2020 года, теперь составляет 728 921,90 рубля. Для семей, где с 2020 года появился второй ребенок и ранее не оформлялся капитал на первенца, сумма установлена в размере 963 243,17 рубля. Если же маткапитал на первого ребенка уже был получен, то при рождении второго он увеличится на 234 321,27 рубля. Отделение Социального фонда России по Ростовской области также провело индексацию остатков средств по уже выданным сертификатам. Актуальный размер капитала владельцы могут уточнить, запросив выписку на портале госуслуг или обратившись в клиентскую службу регионального отделения СФР.

Назначение выплаты происходит в проактивном режиме на основе данных органов ЗАГС, а уведомление о ее размере направляется в личный кабинет владельца на госуслугах. Средства материнского капитала разрешено использовать только на установленные законом цели, такие как улучшение жилищных условий, ежемесячная выплата, образование детей, реабилитация детей-инвалидов или накопительная пенсия владельца сертификата. Как правило, распорядиться деньгами можно после того, как ребенку, давшему право на выплату, исполнится три года, однако в некоторых случаях, например для оплаты детского сада или получения ежемесячной выплаты, средства доступны сразу.

