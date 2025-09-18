Массированную атаку БПЛА на Ростовскую область отразила ПВО в ночь на 18 сентября

Над территорией Ростовской областью нынешней ночью сбито 23 украинских беспилотника.

«Наши силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную воздушную атаку противника. В результате были уничтожены и перехвачены БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах», — сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Пострадавших среди населения нет. В Красносулинском районе произошло возгорание сухой травы на поле. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали пожар на площади 800 квадратных метров. Детали последствий на земле уточняются.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территорией России было перехвачено и уничтожено 43 вражеских БПЛА самолетного типа. Из них 23 – над территорией Ростовской области.

