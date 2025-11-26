Малый и средний бизнес получил доступ к инструментам в мессенджере МАХ

Подключиться к Платформе для партнеров в мессенджере МАХ получили возможность свыше 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на цифровой платформе «МСП.РФ» или имеющих приложение в RuStore.

После подключения бизнесу станут доступны мини-приложения для онлайн-продаж, чат-боты для автоматизации поддержки и собственные каналы для публикации контента.

«МАХ открыл Платформу для партнеров 23 октября. За две недели к платформе присоединились более 5000 организаций, в том числе главный модный универмаг страны ЦУМ, ГК «ФСК», образовательная платформа «Учи.ру», международный аэропорт Внуково, сервисы «АльфаСтрахование» и «ЮMoney», – сообщает пресс-служба мессенджера.

В перспективе возможности платформы будут расширены на весь российский бизнес, включая самозанятых. Это откроет новые возможности для цифровизации предпринимательской деятельности в стране.

Фото из архива