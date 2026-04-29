Главная » Новости Ростовской области

Майские праздники в Ростовской области начнутся с похолодания и дождей

На чтение 2 мин Просмотров 34 Опубликовано

После 7 мая в регионе начнется постепенное потепление.

В Ростовской области майская погода в начале месяца вряд ли порадует дончан: вместо устойчивого тепла ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.

О погоде на майские праздники газете «Молот» рассказала ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова. Она отметила, что на юг России идет холодный атмосферный фронт, который затронет донской регион и Краснодарский край.

По словам эксперта, в целом температурный режим мая на Дону будет близок к норме, а количество осадков окажется ниже обычного. Но в первой декаде погода будет неустойчивой: местами пройдут дожди, грозы, при которых ветер может усиливаться до 15–18 м/с.

«1 мая в западной части Ростовской области, включая донскую столицу, утро будет пасмурным, но без осадков, ближе к вечеру с юга распространится атмосферный фронт, связанный с циклоном над Краснодарским краем,  ожидается дождь», – уточнила Ольга Чупрова.

Согласно данным Ростовского гидрометцентра, с 1 по 5 мая ночью температура составит до +3…+10 °С, в отдельных районах возможны заморозки до −3 °С как на почве, так и в воздухе. Днем ожидается от +8 до +16 °С.

С 7 мая ждем постепенное потепление. Днем воздух может прогреться до +14…+20 °С. Однако 9 мая вновь ожидается прохождение атмосферного фронта: температура понизится до +10…+16 °С, снова пройдут дожди.

Во второй и третьей декадах мая в отдельные дни сохранится вероятность локальных дождей. Ночью во второй декаде прогнозируется от +9 до +14 °С, по северу до +5 °С. Днем воздух прогреется от +19 до +24 °С, а в отдельные дни — до +27 °С. В третьей декаде ожидается медленное нарастание тепла: ночью +10…+17 °С, днем +25…+30 °С.

«В дни дождей температура может понижаться до +18…+23 °С», – добавила Ольга Чупрова.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru