Средняя зарплата начинающего логиста на удаленке в регионе превысила 103 тыс. рублей.

Логисты стали самой высокооплачиваемой профессией среди удаленных вакансий в Ростовской области по итогам 2025 года. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Авито Работа», проанализировав динамику зарплатных предложений.

Лидируют логисты. Средняя предлагаемая зарплата для начинающих специалистов в регионе достигла 103 342 рублей в месяц. Это на 58% выше показателя годичной давности.

На втором месте по уровню дохода в категории «работа из дома» находятся маркетологи, которым работодатели готовы платить в среднем 64 318 рублей ежемесячно, что на 16% больше, чем год назад.

Также заметный рост продемонстрировала профессия оператора чата: среднее предложение для соискателей здесь составило 46 943 рубля, увеличившись на 32%. Стоит отметить, что на ведущих позициях доход может быть существенно выше и варьируется в зависимости от сложности задач, портфолио специалиста и формата сотрудничества.

Рост зарплат в технических и проектных сферах на удаленке связан со стратегией компаний по расширению географии найма для привлечения лучших кадров.

«Таким образом, компании стремятся повышать конкурентоспособность предложений, привлекая лучших специалистов вне зависимости от их локации. При этом количество опубликованных резюме соискателей, находящихся в поиске вакансий с возможностью работы из дома увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом», — прокомментировал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

