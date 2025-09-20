Ливни с грозой и градом идут на Ростовскую область

Штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий объявило ГУ МЧС России по Ростовской области на 20 сентября.

По данным Ростгидромета, 20 сентября в течение суток местами в донском регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-22 м/с.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

На 20 и 21 сентября также объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. В северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, центральных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в 20 муниципальных образованиях — высокая пожароопасность 4 класса.

«Прогнозируется возникновение ЧС и происшествий, связанных с лесными, ландшафтными пожарами, пожарами в районе озер — камышовые заросли, на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне», — говорится в сообщении.

Фото «Таганрогской правды»