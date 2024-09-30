Лесной пожар в Ростовской области ликвидирован на площади 215 га

По данным на 20.30 30 сентября, лесной пожар в Селивановском лесничестве Милютинского района ликвидирован, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, крупный пожар возник после падения сбитого российской ПВО беспилотника утром 29 сентября. Возгорание на площади в 215 га тушили при помощи авиации.

«В Милютинском районе вертолет Ми-8 совершил 25 сбросов воды объёмом 100 тонн. Как отметили специалисты, бороться с огнем пожарным помогли своевременное привлечение авиации и добровольные помощники», — ранее рассказал губернатор.

Огнем во время пожара был поврежден жилой дом и хозпостройка в хуторе Варламовка. Пострадавших среди населения нет.

В связи со сложными погодными условиями — сухой погодой со штормовым ветром — и участившимися ландшафтными пожарами с 14 часов 30 сентября на всей территории Ростовской области введен режим ЧС.

Фото из архива ДПЧС по РО