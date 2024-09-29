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В Ростовской области после атаки БПЛА начался лесной пожар

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В Милютинском районе на площади 20 га горит лес. Угрозы распространения на жилые дома на данный момент нет.

#СВО

В ночь на 29 сентября Ростовскую область вновь атаковали украинские БПЛА самолетного типа. Всего силы российской ПВО уничтожили 18 беспилотников — пять в юго-западной части региона, 13 — в Миллеровском районе. Такие цифры привел губернатор Василий Голубев.

К 11 утра 29 сентября стало известно, что из-за упавшего БПЛА в Милютинском районе начался крупный лесной пожар.

«Сейчас площадь возгорания составляет 20 га. В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС. На данный момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет», — уточнил Василий Голубев.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 27 сентября над Ростовской областью было уничтожено 6 БПЛА.

Фото из архива ГУ МЧС России по РО

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Таганрогская правда
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