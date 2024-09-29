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В Милютинском районе из-за лесного пожара введен режим ЧС

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В Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара, возникшего утром 29 сентября после атаки украинских БПЛА. Огонь распространился на площади 20 га.

Новости Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в районе введен режим ЧС. В расположенном рядом с очагом пожара хуторе Варламовка огнем повреждены жилой дом и хозпостройка.

«В Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара, возникшего из-за падения БПЛА. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14.00 введен режим ЧС. В тушении задействовано 102 человека и 44 единицы техники», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, всего силы российской ПВО уничтожили 29 сентября 18 беспилотников — пять в юго-западной части Ростовской области, 13 — в Миллеровском районе.

Фото из архива ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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