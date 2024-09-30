Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области введен режим ЧС из-за ландшафтных пожаров

На чтение 2 мин Просмотров 38 Опубликовано

О принятой мере 30 сентября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новости Ростовской области

По состоянию на 15 часов 30 сентября пожар в Шолоховском лесничестве на площади 46,3 га ликвидирован. Лесной пожар в Селивановском лесничестве Милютинского района, возникший утром 29 сентября после падения сбитого БПЛА, локализован. Здесь площадь возгорания составляет 215 га.

«В тушении этих пожаров задействован 491 человек и 143 единицы техники. В Милютинском районе вертолет Ми-8 совершил 25 сбросов воды объёмом 100 тонн. Как отметили специалисты, бороться с огнем пожарным помогли своевременное привлечение авиации и добровольные помощники. Благодарю всех добровольцев, пришедших на помощь пожарным!» — написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что в регионе сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принято решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области.

«Сегодня на оперативном совещании рассмотрели дополнительные противопожарные меры. Зачастую причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем. С начала года в области составлено 1269 протоколов за выжигание сухой растительности, нарушителям выписаны штрафы», — уточнил глава региона и попросил жителей Дона быть максимально внимательными и осторожными в обращении с огнем.

Если вы заметили возгорание, незамедлительно сообщаете об этом по единому номеру 112.

Фото из архива ГУ МЧС России по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

губернатор Голубев ландшафтные пожары лесной пожар пожароопасность ЧС
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru