В Ростовской области введен режим ЧС из-за ландшафтных пожаров

О принятой мере 30 сентября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По состоянию на 15 часов 30 сентября пожар в Шолоховском лесничестве на площади 46,3 га ликвидирован. Лесной пожар в Селивановском лесничестве Милютинского района, возникший утром 29 сентября после падения сбитого БПЛА, локализован. Здесь площадь возгорания составляет 215 га.

«В тушении этих пожаров задействован 491 человек и 143 единицы техники. В Милютинском районе вертолет Ми-8 совершил 25 сбросов воды объёмом 100 тонн. Как отметили специалисты, бороться с огнем пожарным помогли своевременное привлечение авиации и добровольные помощники. Благодарю всех добровольцев, пришедших на помощь пожарным!» — написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что в регионе сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принято решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области.

«Сегодня на оперативном совещании рассмотрели дополнительные противопожарные меры. Зачастую причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем. С начала года в области составлено 1269 протоколов за выжигание сухой растительности, нарушителям выписаны штрафы», — уточнил глава региона и попросил жителей Дона быть максимально внимательными и осторожными в обращении с огнем.

Если вы заметили возгорание, незамедлительно сообщаете об этом по единому номеру 112.

Фото из архива ГУ МЧС России по Ростовской области