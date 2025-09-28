С 1 октября 2025 года военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых структур будут получать увеличенные пенсии.

Размер индексации составит 7,6%, выплаты произведут без подачи заявлений.

«Автоматически вслед за этим вырастут и военные пенсии», — сообщает «Парламентская газета»

Также повышенные пенсии с 1 октября будут получать пожилые граждане, достигшие 80-летнего возраста. А россияне, получившие I группу инвалидности в сентябре, могут рассчитывать на удвоение фиксированной выплаты, но только по одному из оснований.

С 1 октября те, кто вышел на пенсию в сентябре, смогут восстановить все пропущенные после увольнения индексации. Перерасчёт будет произведён автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением.

Прибавка к пенсии с 1 октября ждет и пожилых людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками. Размер доплаты зависит от количества иждивенцев: за одного родственника — треть фиксированной выплаты, за двух — удвоение, а при наличии трёх и более иждивенцев доплата будет более ста процентов фиксированной выплаты. Сегодня размер фиксированной выплаты составляет 8907 рублей 70 копеек.