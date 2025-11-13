Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких профессиональных секторах на Дону специалистам обещают самый высокий заработок.

В Ростовской области по итогам октября 2025 года медианная предлагаемая зарплата достигла 72,9 тыс. рублей, что на 18% выше показателя годичной давности и на 13% — января текущего года.

Наибольший уровень дохода традиционно сохраняется у высшего и среднего менеджмента — в среднем 133,9 тыс. рублей. Следом идут транспорт и логистика с предложениями около 117 тыс. рублей, автобизнес (113,8 тыс. рублей) и сельское хозяйство (112,6 тыс. рублей). Замыкает топ-5 сфера строительства и недвижимости с зарплатой в 109,8 тыс. рублей.

При этом самые заметные темпы роста продемонстрировали административный персонал, где доходы увеличились на 34,9 тыс. рублей, и сельское хозяйство с приростом 31,2 тыс. рублей.

Среди конкретных специалистов лидерами по уровню дохода стали дата-сайентисты с предложениями до 275 тыс. рублей, руководители групп разработки (250 тыс. рублей) и водители (210 тыс. рублей). Также в пятерку высокооплачиваемых профессий вошли геологи (206,9 тыс. рублей) и коммерческие директора (200 тыс. рублей).

В рейтинге регионов ЮФО по уровню предлагаемой средней зарплаты Ростовская область заняла второе место, уступив только Краснодарскому краю и опередив Волгоградскую, Астраханскую области, а также Республику Адыгея и Калмыкию.

«Устойчивые позиции донского региона как одного из ведущих экономических центров ЮФО поддерживаются концентрацией компаний из сферы ИТ, финансов, консалтинга и услуг, а также стабильным спросом на квалифицированных специалистов», — отмечается в исследовании hh.ru.

Изображение от freepik