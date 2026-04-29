Как в Ростовской области на майские праздники будут работать отделения Сбера

Банк скорректировал работу офисов из-за длинных выходных.

В праздничные дни Сбер перейдет на специальный график работы. Так, 1 мая, в пятницу, откроются только дежурные отделения. 2 и 3 мая будут работать офисы, которые обычно открыты по субботам и воскресеньям. 9 мая, в День Победы, посетителей примут дежурные офисы. 10 мая откроются отделения, работающие по воскресеньям, а 11 мая, в понедельник, — те, что открыты по субботам.

«Банкоматы в зонах круглосуточного самообслуживания при офисах банка продолжат работать в режиме 24/7. Банкоматы в торговых центрах и других организациях будут доступны по графику работы этих заведений», — пояснили в пресс-службе Сбера.

Добавим, что Сбер в преддверии Дня Победы присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». С 1 по 9 мая включительно каждый посетитель любого офиса банка сможет получить один из главных символов праздника. Всего подготовлено порядка 1,5 миллиона лент.

В центральных отделениях Сбера в Ростовской области ко Дню Победы тематически оформят витрины, чтобы создать особую атмосферу.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

