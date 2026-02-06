Из-за низких температур этой зимы толщина льда на водоемах Ростовской области достигла безопасной отметки в 10 см

Вчера специалисты проверили семь акваторий региона.

В Ростовской области нетипично морозная погода, стоящая уже несколько недель, не мешает рыбакам выходить на лед. Поэтому специалисты экстренных служб регулярно проводят рейды по обследованию акваторий водоемов донского региона.

В частности, вчера семь акваторий центральной и юго-западной частей области попали в зону обследования инспекционной группы, в которую вошли исполняющий обязанности начальника областной службы спасения на воде вместе со специалистами департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Цель проверки — измерить толщину льда в нескольких точках каждой акватории.

«Считается, что лёд толщиной от 10 сантиметров и более безопасен для выхода на него. В этом случае таблички «Выход на лёд запрещён» не нужны. Специалисты проверили семь акваторий. По состоянию на 5 февраля толщина льда на всех них соответствовала условно безопасным значениям», — говорится в сообщении ДПЧС РО.

Фото: ТГ-канал ДПЧС РО