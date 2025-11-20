Инклюзивные практики Ростовской области показали на фестивале «СенсАрт»

Ростов-на-Дону на два дня стал центром инклюзивной культуры благодаря фестивалю «СенсАрт», который прошел с 13 по 14 ноября и был приурочен к Международному дню слепого человека.

Проект собрал 600 участников — от горожан до экспертов по доступной среде. Организаторами выступили фонд «Качество жизни» и компания JTI Россия при поддержке Министерства труда и социального развития, а также Министерства культуры Ростовской области.

Выбор Ростова-на-Дону не случаен: регион активно развивает инклюзивные практики. Например, Новошахтинский драмтеатр имеет двенадцать постановок с тифлокомментариями, а Азовский музей-заповедник предлагает тактильные экспозиции, где можно прикоснуться к раковинам и зубам древних животных или пушечным ядрам. Это помогает незрячим «увидеть» экспонаты руками, а зрячим — обогатить восприятие.

«Наша задача — познакомить с актуальными технологиями и подходами, которые могут успешно тиражироваться по всей стране, расширяя возможности и улучшая жизнь как можно большего числа граждан, — говорит президент МОБФ «Качество жизни» Мария Кулик. — Создание универсальной среды, отвечающей потребностям самых разных групп — непростой процесс. Он начинается с энтузиазма отдельных людей: сотрудников музеев и театров, социальных работников, разработчиков программного обеспечения и устройств. Так, специально для «СенсАрт» созданы уникальные тифломаршруты по Ростову и ароматы для тактильных выставок. Все эти наработки будут переданы городу и области».

Министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова подчеркнула важность работы в рамках программы «Доступная среда» и взаимодействия с социальными партнерами.

«На примере «СенсАрт» мы можем увидеть и прочувствовать, как важно уделять внимание нуждам людей с ограниченными возможностями и поддержке их развития», — отметила она.

Министр культуры региона Анна Дмитриева добавила, что проект помог посетителям приобщиться к искусству, а специалистам — познакомиться с инклюзивными практиками.

За два дня гости посетили более 20 событий: спектакли с тифлокомментариями, мастер-классы и выступления собак-проводников. Особый интерес вызвали полисенсорные выставки, где искусство познается через запахи, звуки и фактуры.

«У меня нет ограничений по зрению, но мой мир начинается с запахов, — поделилась Елена из Шахт. — Так я впервые прочувствовала лунный камень, у него манящий, космический аромат!».

Ростовчанка Юлия отметила работу собак-проводников — они поднимают даже банковскую карту, а по команде «Отведи к выходу» прокладывают самый безопасный маршрут.

Для людей с ограничениями по зрению фестиваль стал окном в новые возможности: они впервые посмотрели спектакль с тифлокомментированием и действительно представили себе все, что происходило на сцене; воспользовались индукционной плитой и узнали, что кофе «поет» перед закипанием».

Эксперт Евгения Малышко, незрячий экскурсовод, член совета по доступности Политехнического музея (Москва), провела мастер-класс и была поражена, что Азовский музей-заповедник и Музей мироздания выставили не только тактильные копии, но и оригиналы.

«Это так смело! Я ходила, обнимала экспонаты, вспоминала лекции по археологии. Рада, что смогла прикоснуться и к аммониту, и к друзе аметиста, и к обломку метеорита, нигде больше не удалось бы этого сделать. Очень запомнилась возможность пощупать театральные костюмы: в Москве в музее МХТ им.А.П. Чехова есть экскурсия для незрячих людей за кулисы, там можно потрогать костюмы на вешалках. А здесь — на живых актерах, с веерами, прическами! Ты чувствуешь, как сидят вещи. Это уникальный опыт тактильного диалога, ведь твою руку могут направлять», — делится впечатлениями Елена.

Также она отметила удобство NFC-меток с аудиосообщениями для тифломаршрутов. Волонтеры помогали в организации.

«Проект «СенсАрт» позволил каждому участнику открыть для себя что-то новое, а нам, как компании, получить бесценный опыт. Он стал живым подтверждением необходимости и важности инклюзивных инициатив на ростовской земле», — отметила Алла Дмитриева, региональный менеджер по корпоративным отношениям компании JTI.

Фестиваль показал, что доступная культура открывает новые горизонты для всех.

Фото: Николай Кувалдин для МОБФ «Качество жизни»