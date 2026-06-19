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Индексацию тарифов на коммунальные услуги с 1 июля проводить не будут

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Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. В ведомстве отметили, что новые тарифы будут вводить с 1 октября, а уровень изменения стоимости не превысит установленный распоряжением Правительства. Также ФАС будет контролировать утверждение тарифов в регионах и исключать необоснованно заложенные расходы в случае выявления нарушений.

#В стране

Добавим, ранее некоторые СМИ сообщили о планируемом повышении тарифов с 1 июля. Эти данные основывались на старом распоряжении правительства, принятом еще в 2024 году. Тогда индексацию действительно закладывали на середину лета. Однако в конце ноября 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал новое постановление, которое скорректировало сроки: с 2026 года предельный индекс роста платы в среднем по стране составил 1,7%, а основная индексация перенесена на 1 октября. Ее уровень будет различаться от региона к региону.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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