Готовим к празднику необычное мясо по-гречески

Сегодня мы решили обратиться к греческой кухне и приготовить очень вкусное мясо по особому рецепту. Блюдо это, по сути, праздничное. А у нас ведь не за горами 23 февраля — мужской праздник. Значит, тем более стоит выбрать и подать к столу что-нибудь сытное — мясное и при этом не совсем обычное.

Ингредиенты:

мясо (лучше говядина) — 1 кг;

лук репчатый — 1-2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

черный перец горошком, гвоздика, лавровый лист — по 1-2 шт.;

корица — 1 щепотка;

томатная паста — 2 ст. л.;

вино красное сухое — ½ стакана;

масло оливковое — для обжарки;

соль — по вкусу.

Приготовление

Вначале подготовим мясо — промоем, обсушим и нарежем небольшими порционными кусочками. Теперь как можно мельче порежем лук, а чеснок пропустим через специальную давилку. Вернемся к мясу — его необходимо слегка поджарить в раскаленном масле на сковороде. Затем надо переложить обжаренную говядину в сотейник, залить водой, накрыть крышкой и оставить таким образом вариться практически до готовности, при необходимости подливая воду. Пришел черед остальных компонентов: добавляем к говядине пряности (хорошо, если вы найдете еще и сухой можжевельник, похожий на горошины черного перца и придающий запаху блюда характерные хвойные нотки), лук, чеснок, томатную пасту, вливаем вино и солим по вкусу. После того, как мясо уже будет окончательно готово, тушим всё вместе под открытой крышкой до полного выпаривания воды.

Наше мясо по-гречески готово! Подавать его лучше всего с поджаренной картошкой или с макаронами и натертым сверху сыром, украсив свежей зеленью. Блюдо источает неповторимый аромат, а вкус — просто божественный. Нужно скорее звать всех к столу!

Кулинарные истории

Греческая кухня считается такой же древней, как и античная цивилизация, и неразрывно связана с историй Древней Эллады. Так, во времена знаменитого афинского государственного деятеля, оратора и полководца Перикла, при котором были построены наиболее важные сооружения Акрополя, человечеству было известно единственное блюдо — жареная на костре дичь. А вот греки уже обладали собственной кухней в современном смысле этого понятия, и произведения греческих кулинаров воспевали поэты. Спартанскому военачальнику и политическому деятелю Никомеду приписывают высказывание: «Повар равен поэту». Более того, искусство повара ценилось в Древней Греции даже выше писательского труда. А происходило это оттого, что тогдашние греки относились к делу приготовления пищи как к искусству.

Именно кулинары Древней Эллады первыми, по крайней мере среди европейцев, дошли до замечательной мысли о том, что продукты в процессе готовки можно использовать не только в натуральном виде, но и смешивать. Так что вполне справедливо будет сказать, что помимо философии и астрономии греки подарили человечеству еще и кулинарию.

Вот лишь краткий перечень достижений древних греков в данной области. Во-первых, они придумали печь пироги, в частности, с мясом. Во-вторых, стали родоначальниками блюда, которое у нас закрепилось в виде голубцов, а у многочисленных народов Закавказья, в Турции и в самой современной Греции представляет собой вариацию на тему долмы. Надо сказать, что виноградных листьев, в которые заворачивают начинку долмы, в Греции всегда было в избытке, как у нас капусты, чем, очевидно, и объясняется то, почему мы едим голубцы, а греки — долму. Грекам же принадлежит пальма первенства и в изобретении ухи. Ну а классическая греческая мусака, напоминающая наш картофельный пирог с мясом, где вместо картошки используют баклажаны, давно стала визитной карточкой этой прекрасной солнечной страны на берегу Средиземного моря.

Подготовила Елена Векслер

Изображение от freepik