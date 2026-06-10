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Таганрогские студенты обсудили в окружном военном суде документальный фильм «Предательство»

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Это было выездное заседание киноклуба Таганрогского института им. А.П. Чехова.

#Образование

В преддверии Дня России для студентов 1–3 курсов направления «Юриспруденция» Таганрогского института имени А.П. Чехова провели выездное заседание киноклуба. Мероприятие прошло в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.  

Участникам показали документальный фильм А. Медведева «Предательство». Лента рассказывает о том, как вербуют людей и к каким последствиям приводит измена Родине. В основе картины — реальные судьбы молодых людей, осужденных за особо тяжкие преступления, совершенные по указанию зарубежных спецслужб. Фильм основан на материалах резонансных дел о терроризме и экстремизме.

Студенты единогласно пришли к выводу, что «Предательство» — это не просто лента о событиях, а предостережение о цене необдуманных решений и ответственности перед близкими, обществом и государством, говорится в сообщении на сайте вуза.    

В завершение участники отметили, что киноклубы, посвященные таким сложным темам, как терроризм, играют важную роль в образовательном процессе. Они не только расширяют кругозор студентов, но и способствуют формированию активной гражданской позиции. Участие в таких мероприятиях помогает молодежи лучше понимать мир вокруг и принимать осознанные решения в будущем, считают организаторы мероприятия.

Фото: Таганрогский инситиут имени А.П.Чехова

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новости Таганрог Таганрогский институт имени А.П. Чехова Южный окружной военный суд
Таганрогская правда

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